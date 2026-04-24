https://news.day.az/world/1830098.html
Испанский бронеавтомобиль разбился на учениях - ВИДЕО
Бронеавтомобиль VAMTAC испанской армии стоимостью более €330 тыс. разбился во время учений при сбросе с парашютом.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету Okdiario.
Представляем вашему вниманию видео происшествия:
