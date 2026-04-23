В Азербайджане аннулировали лицензию изсвестной НБКО

Лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) Optimal Finance аннулирована.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Центральном банке Азербайджана.

Отмечается, что на основании изменений в закон "О небанковских кредитных организациях", а также в рамках стратегических целей, определенных в программе "Развитие финансового сектора на 2024-2026 годы", решениями правления ЦБА утверждены "Правила пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций".

Согласно этим правилам, для действующих и новых НБКО, созданных в форме коммерческих юридических лиц, установлен минимальный размер капитала в 1 млн манатов. Компании Optimal Finance были даны обязательные к исполнению предписания для соблюдения этого требования. Однако за прошедший период требование по капиталу выполнено не было.

В связи с этим, на основании статьи 25.1.4 закона "О небанковских кредитных организациях", лицензия № BKT-37 от 29 декабря 2020 года была аннулирована.

Согласно статье 25.4 данного закона, с момента вступления в силу решения об отзыве лицензии кредитная организация прекращает свою деятельность и ликвидируется в порядке, установленном Гражданским кодексом.

В Центробанке подчеркнули, что и далее будут осуществлять постоянный надзор за деятельностью финансовых организаций и принимать необходимые меры в соответствии с законодательством.