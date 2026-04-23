Европа подсчитала убытки от очередного энергетического кризиса

Европейский союз обнародовал пакет запланированных чрезвычайных мер, направленных на снижение экономического ущерба от резкого скачка цен на энергоносители. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как подчеркивается в заявлении Еврокомиссии, война с Ираном наносит серьезный удар по европейской экономике, которая лишь недавно оправилась от энергокризиса 2022 года, вызванного событиями в Украине.

"Уже во второй раз менее чем за пять лет европейцы расплачиваются за зависимость Европы от импортируемого ископаемого топлива", - говорится в документе.

С начала боевых действий блок потратил дополнительные 24 миллиарда евро (28 миллиардов долларов) на импорт энергоресурсов из-за роста цен - более 587 миллионов долларов в день - "не получив при этом ни одной дополнительной молекулы энергии", отмечается в сообщении.

Среди предложенных мер - создание общеевропейского органа для оперативного выявления потенциального дефицита авиационного и дизельного топлива, а также для координации обмена топливом и экстренного высвобождения запасов государствами-членами ЕС.

Международное энергетическое агентство и отраслевая группа ACI Europe предупредили, что Европа, импортирующая около 70 процентов авиатоплива, может столкнуться с его нехваткой в ближайшие недели.

В ответ на инициативы Еврокомиссии генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец призвал государства ЕС "срочно приостановить" авиационные налоги, чтобы смягчить последствия повышения цен. Предложенные меры также включают поддержку доходов, энергетические ваучеры и снижение налогов на электроэнергию.