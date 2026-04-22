ЦБА будет наделен новыми полномочиями

Регулирование и надзор за деятельностью в сфере финансового лизинга будут осуществляться Центральным банком.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "О финансовой аренде", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту закона, юридическое лицо, зарегистрированное в Азербайджанской Республике, или местный филиал иностранного юридического лица сможет осуществлять деятельность по финансовому лизингу после включения в реестр финансовых лизингодателей, который ведет Центральный банк. За включение в реестр будет уплачиваться государственная пошлина в размере, установленном законом "О государственной пошлине".

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере финансового лизинга, должно иметь минимальный уставный капитал и собственные средства (средства, эквивалентные средствам местного филиала иностранного юридического лица). Минимальный размер и формирование уставного капитала (средства, эквивалентные уставному капиталу местного филиала иностранного юридического лица) юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере финансового лизинга, а также порядок расчета, структуры и состава собственных средств (средств, эквивалентных средствам местного филиала иностранного юридического лица) определяются Центральным банком.

Заключение сделок между арендодателем и связанными сторонами будет регулироваться Гражданским кодексом. Максимальный объем договоров финансовой аренды, заключаемых с одним и всеми связанными сторонами, и требования к сделкам с такими сторонами будут определяться Центральным банком. Арендодатель обязан соблюдать требования к максимальному объему кредитного риска, установленные Центральным банком для арендатора или группы арендаторов. Арендодатель должен иметь внутренние правила, касающиеся операционной деятельности, управления рисками и контроля за деятельностью в сфере финансовой аренды, которую он осуществляет. Арендодатели обязаны предоставлять информацию о каждом арендаторе в централизованный кредитный реестр, созданный при Центральном банке, а также как минимум в одно кредитное бюро, действующее в соответствии с законом "О кредитных бюро", в порядке, установленном Центробанком Азербайджана.

Помимо финансовой аренды, арендодатель может заниматься и другими видами деятельности, не запрещенными законом.

Настоящий закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации.