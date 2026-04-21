iPhone 11 и iPhone SE 3 не получат обновления iOS 27

Apple планирует прекратить поддержку iPhone 11 в ближайшем обновлении iOS уже предстоящим летом. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Instant Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, iOS 27, которую компания должна представить летом, не будет поддерживаться на части устройств. В их числе названы все модели линейки iPhone 11, выпущенной в 2019 году. Отмечается, что эта серия для многих пользователей считается одной из самых знаковых: например, iPhone 11 Pro стал первым iPhone в истории бренда с тройной камерой.

Если информация окажется верной, iOS 27 будет доступна начиная с iPhone 12 (2020 года выпуска). Также, по версии инсайдера, без обновления останется iPhone SE второго поколения - недорогая модель, вероятно, будет исключена из списка поддерживаемых устройств.

Журналисты подчеркивают, что в случае подтверждения это будет уже второй год подряд, когда Apple убирает несколько моделей iPhone из крупного апдейта iOS. В 2025 году поддержку iOS 26 не получил iPhone Xs. Обычно Apple объявляет новую версию операционной системы и список поддерживаемых устройств в июне на WWDC.