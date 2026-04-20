Швейцария может поделиться с Азербайджаном ноу-хау в сфере возобновляемой энергетики

Швейцария может предоставить Азербайджану свои наработки и опыт в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend глава Евразийского отдела Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, посол Пьер-Ив Фюкс по итогам недавнего визита в Азербайджан.

"Во время моего визита я имел честь встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также провести политические консультации с моим коллегой. В центре нашего обсуждения находился широкий круг вопросов двусторонних политических, экономических и торговых отношений. Мы также затронули текущие региональные процессы, включая вопросы региональной безопасности, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также аспекты постконфликтной ситуации. Эти перспективы имеют важное значение для Швейцарии. Поэтому я также посетил Ереван", - отметил он.

Пьер-Ив Фюкс отметил, что Азербайджан и Швейцария поддерживают давние, доверительные и динамичные отношения.

"Между нашими главами государств и министрами регулярно поддерживаются контакты высокого уровня, что обеспечивает постоянный диалог. Мы также извлекаем пользу из десятилетий успешного сотрудничества в рамках Бреттон-Вудских институтов и международного взаимодействия. Как вы, возможно, знаете, в прошлом году Швейцария стала одним из основных экспортных направлений для ненефтяной продукции Азербайджана. Это означает, что Швейцария стала самым быстрорастущим рынком сбыта для азербайджанского экспорта вне нефтегазового сектора. Таким образом, моя страна поддерживает стремление Азербайджана к диверсификации экспорта.

Поскольку Азербайджан играет всё более важную роль в качестве моста между Востоком и Западом и учитывая его географическое положение, он стал важной частью транзитных и транспортных проектов. В результате мы наблюдаем растущий интерес швейцарских компаний к Азербайджану", - добавил он.

Посол Пьер-Ив Фюкс также рассказал о возможностях сотрудничества между двумя странами в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности и климатических технологий.

"Ещё до наших недавних встреч в Баку я был осведомлён о том, что упомянутые вами области входят в число приоритетов правительства Азербайджана. Обе страны обладают сильными и взаимодополняющими преимуществами в этих сферах. Швейцария предлагает передовые "чистые" технологии, инновации и устойчивое финансирование, тогда как Азербайджан обладает значительным потенциалом в области возобновляемой энергетики и стратегической целью трансформации своего энергетического сектора. Швейцария может предоставить ноу-хау, чтобы обеспечить взаимовыгодный характер энергетического перехода и превратить его в партнёрство, выгодное для обеих сторон", - отметил он.

Пьер-Ив Фюкс подчеркнул, что его страна имеет опыт в различных областях и существует очевидный потенциал для расширения присутствия швейцарских компаний в Азербайджане как в традиционных, так и в новых секторах.

"Экологические технологии, образование, исследования и инновации - это направления, в которых Швейцария обладает признанной на глобальном уровне экспертизой. Решения в этой области принимаются заинтересованными сторонами. Власти, дипломаты и другие официальные лица максимально взаимодействуют для улучшения рамочных условий и содействия сотрудничеству", - сказал он.

Что касается перспектив открытия прямых авиарейсов между Швейцарией и Азербайджаном, посол Пьер-Ив Фюкс отметил, что его страна приветствовала бы появление таких рейсов.

"Я помню, что подобные авиасообщения существовали в прошлом. Посольство Швейцарии в Баку также обсуждало этот вопрос на встречах с соответствующими структурами. Само собой разумеется, что прямые рейсы всегда создают более благоприятные условия для развития деловых контактов и связей между людьми. Однако авиакомпании руководствуются собственными коммерческими интересами, и именно им принадлежит решение о запуске прямых рейсов. Со своей стороны, швейцарское правительство готово оказывать любую поддержку, способствующую развитию двусторонних отношений во всех сферах", - добавил он.