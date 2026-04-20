Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Отмечается, что согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в настоящее время на территории столицы, а также в отдельных районах республики наблюдаются осадки и порывистый ветер.

С учетом того, что в дождливую и моросящую погоду дорожное покрытие становится скользким, ухудшается видимость и возникают другие неблагоприятные условия, водителям рекомендуется снижать скорость до минимума, соблюдать безопасную дистанцию и контролировать техническое состояние транспортных средств.

Учитывая сложность передвижения в дождливую погоду, пешеходам также следует быть более ответственными и избегать нарушений, создающих угрозу их жизни и здоровью на дорогах.

Главное управление государственной дорожной полиции еще раз обращается к участникам движения с просьбой быть внимательными при выходе на дорогу и строго соблюдать правила дорожного движения.