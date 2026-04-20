Председательство в ЭСКАТО - пример усиления международной роли Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 82-й сессии Экономической и социальной комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) является важным политическим сигналом. Это обращение зафиксировало растущую роль Азербайджана как государства, способного влиять на формирование региональной и глобальной повестки - от устойчивого развития до транспортной связанности и безопасности.

Напомню, что ЭСКАТО - это крупнейшая региональная комиссия системы Организация Объединенных Наций, объединяющая страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее значение выходит далеко за рамки формальных дискуссий: речь идет о платформе, где формируются долгосрочные модели экономического взаимодействия, транспортной интеграции и технологического развития.

В условиях нарастающей геополитической турбулентности значение подобных площадок возрастает. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, эскалация геополитической напряженности и конфликтов продолжает подчеркивать хрупкость международного мира и безопасности, а также уязвимость достижений в области развития, накопленных на протяжении десятилетий. В этом контексте Азербайджан вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств.

При этом важно особо подчеркнуть, что переход председательства в ЭСКАТО к Азербайджану - это итог системной и последовательной внешнеполитической стратегии. За последние годы Баку значительно укрепил свои позиции в международных структурах, в том числе в Движение неприсоединения, где страна уже продемонстрировала способность эффективно координировать интересы разнородных участников.

Этот опыт оказался критически важным: в современном мире востребованы не просто сильные государства, а те, кто способен выступать посредником и модератором. Азербайджан последовательно формирует именно такую роль - гибкого, прагматичного и предсказуемого партнера. При этом ключевым фактором усиления позиций Азербайджана является его географическое положение.

Находясь на стыке Европы и Азии, наша страна становится важнейшим элементом транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это превращает ее не просто в транзитную территорию, а в полноценный логистический хаб. В условиях трансформации глобальных цепочек поставок, вызванной санкциями, конфликтами и энергетическим переходом, значение таких узлов только возрастает. Именно поэтому вопросы транспортной связанности, которые являются центральными в повестке ЭСКАТО, напрямую коррелируют с национальными интересами Азербайджана.

Особое внимание в выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева было уделено нормализации отношений с Арменией. Факт начала торговых контактов и обеспечения транзитного доступа - это качественно новый этап, который еще недавно казался маловероятным. Важным элементом становится и развитие "горизонтальных связей" - контактов между гражданскими обществами. Это классический инструмент долгосрочного миростроительства, который снижает уровень взаимного недоверия и создает социальную базу для политических договоренностей. Таким образом, Азербайджан стремится не только закрепить результаты постконфликтного периода, но и трансформировать их в устойчивую модель регионального сотрудничества.

Отдельного внимания заслуживает программа восстановления освобожденных территорий. Реализация инициативы "Большое возвращение" и возвращение более 80 тысяч человек в Карабах и Восточный Зангезур - это не только гуманитарный проект, но и важный элемент государственной стратегии, который формирует позитивный международный имидж страны как актора, ориентированного на развитие, а не на конфронтацию.

И тут стоит отметить, что внешняя политика Азербайджана строится на принципе баланса. Баку развивает отношения одновременно с Европейским союзом, США, Китаем, а также поддерживает диалог с такими конфликтующими друг с другом нашими партнерами, как Иран, Израиль, Россия и Украина. Совершенно очевидно, что речь идет не о ситуативной гибкости, а о продуманной стратегии. Многовекторность в данном случае - это инструмент защиты национальных интересов в условиях фрагментированного мира.

Только что завершившийся Анталийский дипломатический форум стал дополнительным подтверждением растущего влияния Азербайджана. Переговоры главы нашего государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, как и другие встречи Президента Ильхама Алиева на этом форуме, продемонстрировали углубление стратегических альянсов.

Да и в целом активная роль Баку в Организации тюркских государств подчеркивает еще одно направление внешней политики - консолидацию тюркского пространства. Азербайджан здесь выступает не просто участником, а одним из центров притяжения, предлагая платформу для интеграции в экономической, культурной и политической сферах.

Как видим, председательство в ЭСКАТО - это не единичный дипломатический успех, а логичное продолжение курса на усиление международной роли Азербайджана. Наша страна последовательно превращается в важный узел пересечения интересов - транспортных, энергетических, политических и гуманитарных. В условиях трансформации мировой системы такие государства получают дополнительные возможности для влияния. Азербайджан уже демонстрирует способность использовать этот шанс, сочетая прагматизм, стратегическое мышление и дипломатическую гибкость.