Решение об участии в следующем раунде переговоров с США не принято

Решение об участии Ирана в следующем раунде переговоров с США не принято.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на сегодняшнем брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

"У нас нет программы относительно нового раунда переговоров с США. На данный момент мы не приняли решения об участии в следующем раунде переговоров", - сказал он.

По его словам, Иран представили Пакистану предложение из 10 пунктов, но противоположная сторона все время меняет свои позиции и делает противоречивые заявления в СМИ.

"Мы абсолютно не доверяем американской стороне, потому что на протяжении долгого времени она предавала дипломатию. Мы не забудем тот факт, что в прошлый раз Америка напала на нас, пока мы вели с ней переговоры. Америка нарушила режим прекращения огня с самого начала его реализации, и мы проинформировали об этом пакистанского посредника", - сказал он.

Бегаи также подчеркнул, что Тегеран не получал никаких серьезных предложений относительно снятия с Ирана санкций.

"Индикаторы подтверждают отсутствие серьезности со стороны американской стороны в продвижении по дипломатическому пути", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иранская делегация примет участие во втором раунде переговоров с США.