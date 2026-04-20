Несмотря на недавнее обострение ситуации в Ормузском проливе, иранская делегация примет участие во втором раунде переговоров с США.

Как передает Day.Az, об этом агентству Anadolu сообщили два пакистанских чиновника.

Ранее ВМС США сообщили, что одно из иранских судов пыталось прорвать блокаду в Ормузском проливе и было атаковано. В ответ Иран использовал беспилотные летательные аппараты для удара по американским военным кораблям.