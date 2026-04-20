Сборная Азербайджана стартует на чемпионате Европы по борьбе

Сегодня азербайджанские спортсмены начнут выступление на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый соревновательный день на ковер выйдут пять представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

За медали поборются Рашад Мамедов (55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Квалификационные схватки стартуют в 12:30 по бакинскому времени.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.