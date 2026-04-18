"Тиса" получила в парламенте Венгрии 141 место из 199

Венгерская оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая евродепутатом Петером Мадьяром, одержала убедительную победу на выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное избирательное бюро (NVI), завершив подсчет всех 100% голосов избирателей.

По его данным, главный соперник "Тисы" - правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - получила лишь 52 депутатских мандата. Праворадикальная партия "Наша родина", лидером которой является Ласло Тороцкаи, сохранила шесть мест. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

