Американский министр назвал Канаду отстоем

Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о Канаде, назвав страну отстоем.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Semafor.

"Они отстой", - приводит издание слова Латника с экономического форума в Вашингтоне.

Министр оценил экономику США примерно в 30 триллионов долларов и заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни, столкнувшись с трудностями в отношениях с южным соседом, якобы сразу обращается к Китаю с заранее невыгодными предложениями.

Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали.