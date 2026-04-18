Американский министр назвал Канаду отстоем
Министр торговли США Говард Латник нелестно высказался о Канаде, назвав страну отстоем.
Как передает Day.Az, об этом пишет издание Semafor.
"Они отстой", - приводит издание слова Латника с экономического форума в Вашингтоне.
Министр оценил экономику США примерно в 30 триллионов долларов и заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни, столкнувшись с трудностями в отношениях с южным соседом, якобы сразу обращается к Китаю с заранее невыгодными предложениями.
Как указывает издание, представитель Минторга уточнил, что Латника неверно интерпретировали.
