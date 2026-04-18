Пашинян о том, когда Армения будет готова к реализации проекта TRIPP

Армения готова приступить к реализации проекта TRIPP после урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке, в Армении нет дефицита товаров за счет альтернативных маршрутов.

Кроме того, глава армянского правительства заявил, что в ближайшее время могут быть организованы авиарейсы по маршруту Стамбул-Гюмри и в обратном направлении.

Относительно развития отношений с Баку и Анкарой, Пашинян отметил, что уже пришло время включить в рабочую повестку контакты с турецкими и азербайджанскими чиновниками.