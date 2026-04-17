Первый Volkswagen от китайского Xpeng вышел на рынок

Volkswagen начал продажи кроссовера с китайским дизайном. Это первый серийный автомобиль, разработанный в рамках технического партнёрства немецкого концерна с китайской Xpeng. Модель предлагается в трёх комплектациях по цене от 229,9 тыс. юаней до 289,9 тыс. юаней (2,6−3,2 млн рублей). Дизайн этого Volkswagen разработан с учетом эстетических предпочтений жителей Китая. По центральной оси кузова проходит золотистая декоративная полоса, которая сходится на золотой эмблеме Volkswagen на передней части. Передняя оптика насчитывает более 400 индивидуально управляемых светодиодных блоков, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Длина кроссовера ID. Unyx 08 5000 мм, колесная база - 3030 мм, он рассчитан на перевозку пяти человек. В салоне - 10-дюймовая цифровая приборная панель и два дополнительных дисплея. Передние кресла имеют 12 электрических регулировок, 10-точечный пневмомассаж, вентиляцию и подогрев.

Система помощи водителю снабжена функцией городского автопилота. Она опирается на данные с 11 камер, 3 радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Электрическая архитектура 800-вольтовая. Кроссовер выпускается с двумя вариантами силовых установок. Доступна заднеприводная версия с одним электромотором мощностью 308 л.с. и полноприводная с передним двигателем на 188 л.с. и задним на 308 л.с. Суммарная отдача полноприводной модификации - 496 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с.

Запас хода по циклу CLTC составляет 630−730 км в зависимости от емкости батареи. Опционально предлагается двухкамерная пневматическая подвеска с адаптивным управлением шасси, учитывающим рельеф дороги.