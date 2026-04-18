МИД Азербайджана разместил публикацию в связи с годовщиной Башлыбельской трагедии

18 апреля 1993 года, 33 года назад, во время оккупации Кяльбаджара, 18 азербайджанских мирных жителей из села Башлыбель, скрывавшихся в горных пещерах в течение 18 дней после разрушения их села, были обнаружены и жестоко убиты. Еще 14 человек были взяты в заложники.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в аккаунте в X.

"Это зверство было частью систематической политики насилия, этнических чисток и агрессии, осуществляемой против азербайджанского гражданского населения.

Подобные тяжкие преступления против человечества никогда не должны быть забыты.

С глубоким уважением чтим память жертв Башлыбельской трагедии", - подчеркивается в заявлении.