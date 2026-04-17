15:22

Пожар в жилом доме в Хырдалане потушен.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района было ликвидировано в короткие сроки.

15:00

В Хырдалане произошел пожар в жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, возгорание зафиксировано в одном из жилых зданий, расположенных на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан Абшеронского района.

По предварительной информации, пожар начался в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно были привлечены пожарные расчеты.