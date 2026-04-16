Баку спас Ереван от кризиса

Автор: Ибрагим Алиев

Оппозиция в Армении ныне активно пытается использовать Азербайджан в своей предвыборной агитации. Указывается, что наша страна якобы является "очень негативным фактором" для РА. Как, особенно в период мирной повестки, никто не поясняет, но акцент делается просто на то, что "доверять Баку нельзя". Тем не менее, польза для Армении от сотрудничества и налаживания отношений с Азербайджаном есть. И об этом накануне вновь рассказал премьер Никол Пашинян, которому, наверное, уже надоело объяснять армянам очевидные вещи.

Выступая в парламенте, он заявил, что если бы не произошло историческое открытие железнодорожного сообщения Азербайджана с Арменией, то кризис вокруг Ормузского пролива оказал бы гораздо более серьезное влияние на граждан и экономику Армении с точки зрения цен на топливо, инфляции и поставок.

По словам Пашиняна, открытие железнодорожного сообщения через территорию Азербайджана, а также развитие торговых связей, которые стали возможны благодаря установившемуся миру, положительно сказались на благосостоянии страны. В то же время армянский премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную международную обстановку, правительства США, Армении и Азербайджана считают приоритетом восстановление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP.

Хейтеры скажут, что Воваевич врет, приукрашивает, хотя все сказано по факту. Его слова фиксируют то, что в Армении долго пытались замалчивать даже на фоне очевидных цифр. Азербайджан уже дал армянской экономике вполне осязаемые преимущества, и речь тут идет о конкретных поставках, новых маршрутах и снижении давления на внутренний рынок.

К примеру, показательно, что одним из главных реальных бонусов для Армении стали поставки азербайджанского топлива. Экспорт топлива из Азербайджана в Армению начался 18 декабря 2025 года с партии в 1220 тонн бензина АИ-95. Уже 9 января 2026 года последовала новая партия: 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. Еще 11 января в Армению было отправлено 979 тонн бензина АИ-92. Позднее поставки продолжились: 25 февраля было доставлено 4500 тонн дизеля, 5 марта еще 1984 тонны, а 14 апреля еще 22 вагона.

Главный эффект оказался заметен очень быстро. Пашинян сам неоднократно заявлял, что импорт нефтепродуктов из Азербайджана помог снизить цены на топливо на армянском рынке и разрушить монополии, которые существовали в этом секторе десятилетиями, он повторил это вновь. По словам премьера, запуск азербайджанского импорта стал финальным фактором в операции по демонтажу монополии на топливном рынке, и эта история сэкономила гражданам и резидентам десятки миллиардов.

Это и есть один из самых наглядных примеров того, что дал Армении Азербайджан. В Армении годами говорили о зависимости, дорогом топливе и закрытом рынке, где цену формировал узкий круг игроков. Появление азербайджанского бензина ударило именно по этой схеме. Ранее мы приводили слова министра экономики Геворка Папояна о том, что более дешевый бензин по 430 драмов быстро раскупается, а после его окончания цены на другие виды топлива снова растут. Все это показывает простую вещь: армянский потребитель уже почувствовал выгоду от конкуренции, которую принес именно азербайджанский ресурс, и сколько бы ни кукарекала оппозиция, отрицать очевидное невозможно!

Второй важный момент связан с устойчивостью всей армянской экономики. Армения крайне чувствительна к внешним шокам, особенно когда речь идет о логистике, топливе и транзите. Когда на Ближнем Востоке резко выросли риски, а ситуация вокруг Ормузского пролива начала влиять на мировые поставки, именно открывшийся маршрут через Азербайджан дал Еревану дополнительный запас прочности. Для Армении это означает более спокойное снабжение, меньший инфляционный нажим и лучшую предсказуемость для бизнеса.

Есть и более широкий уровень выгоды. Reuters ранее сообщало, что в рамках этого проекта рассматриваются железные дороги, энергетическая инфраструктура, трубопроводы и линии связи, а также интеграция энергосистем Азербайджана и Армении для торговли электроэнергией. Для Армении доступ к новым транзитным потокам, доходам от инфраструктуры, расширению торговли и выходу из модели изоляции, которая десятилетиями ограничивала ее развитие.

По сути, Азербайджан уже сделал для Армении больше, чем армянская оппозиция готова признать вслух. Баку открыл направление, через которое армянская экономика получила более дешевое топливо. Баку дал возможность сломать старую монопольную схему на одном из самых чувствительных рынков. Баку стал частью логистического решения, которое смягчило для Армении последствия ближневосточного кризиса. Баку участвует в формировании новой транспортной архитектуры региона, где Армения получает шанс зарабатывать, а не жаловаться на географию. Все это уже произошло или находится в стадии практической реализации.

Именно поэтому попытки армянской оппозиции снова разгонять тему о том, что Азербайджан якобы является для Армении только негативным фактором, являются оторванными от реальности. Эти факты просты: мирная повестка принесла прямую материальную выгоду. И чем дальше будет продвигаться нормализация, тем труднее будет скрывать, что сотрудничество с Азербайджаном дает Армении то, чего ей самой давно не хватало: нормальную конкуренцию, устойчивую логистику и экономический интерес.