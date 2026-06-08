https://news.day.az/unusual/1840057.html

Уникальное северное сияние - ФОТО - ВИДЕО

Космонавты Crew Dragon засняли редкое северное сияние, которое переливалось и словно "танцевало" в небе. Обычно это явление остается относительно статичным, однако недавний мощный выброс на Солнце сделал его более динамичным и изменчивым. Day.Az представляет вашему вниманию это видео: