https://news.day.az/unusual/1840057.html Уникальное северное сияние - ФОТО - ВИДЕО Космонавты Crew Dragon засняли редкое северное сияние, которое переливалось и словно "танцевало" в небе. Обычно это явление остается относительно статичным, однако недавний мощный выброс на Солнце сделал его более динамичным и изменчивым. Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
Уникальное северное сияние - ФОТО - ВИДЕО
Космонавты Crew Dragon засняли редкое северное сияние, которое переливалось и словно "танцевало" в небе.
Обычно это явление остается относительно статичным, однако недавний мощный выброс на Солнце сделал его более динамичным и изменчивым.
Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
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