https://news.day.az/world/1840046.html

Крушение лодки у берегов Мальты: есть погибшие - ВИДЕО

11 мигрантов погибли у берегов Мальты после крушения лодки, еще 53 человека были спасены. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны. Инцидент произошел примерно в 93 км к востоку от берегов Мальты. По данным ведомства, несколько мигрантов упали за борт при попытке добраться до рыболовецкого судна.