Крушение лодки у берегов Мальты:

11 мигрантов погибли у берегов Мальты после крушения лодки, еще 53 человека были спасены.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.

Инцидент произошел примерно в 93 км к востоку от берегов Мальты. По данным ведомства, несколько мигрантов упали за борт при попытке добраться до рыболовецкого судна.