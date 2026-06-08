Азербайджан и Дания укрепляют экономические связи

Обсуждено расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Данией.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно информации, состоялась встреча с нерезидентным послом Королевства Дания в Азербайджане Оле Тофтом и генеральным директором фармацевтической компании Novo Nordisk Azerbaijan Шуле Эрдим Эрсой.

"В ходе встречи были отмечены приоритетные направления, включенные в повестку экономического сотрудничества между нашими странами, а также потенциал диверсификации деловых связей. Стороны обсудили деятельность компании Novo Nordisk Azerbaijan, реализацию совместных инициатив в сфере здравоохранения и возможности сотрудничества в рамках модели государственно-частного партнерства", - говорится в публикации.

Отметим, что основанная в 1923 году со штаб-квартирой, расположенной вблизи Копенгагена (Дания), Novo Nordisk является глобальной фармацевтической и медицинской компанией. Компания заявляет, что ее цель - инициировать изменения для борьбы с диабетом, ожирением, а также другими серьезными хроническими заболеваниями, такими как редкие болезни крови и эндокринные расстройства. Компания реализует эту цель путем продвижения прорывных достижений в науке, расширения доступа к своим лекарственным препаратам.

В компании работают около 69 000 сотрудников в 80 представительствах по всему миру, а продукция представлена на рынках 170 стран.