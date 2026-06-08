Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром местами возможен дождь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на отдельных участках полуострова осадки могут кратковременно усилиться, также возможны грозы. Ночью местами ожидается слабый туман.

Северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла. Атмосферное давление будет около 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных районах они могут кратковременно усилиться, возможны грозы и град. В некоторых восточных районах осадки могут быть более интенсивными. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 8-13 градусов тепла, днем - 15-20 градусов, местами - 23-28 градусов тепла.

С подробным прогнозом на всю неделю можно ознакомиться по ссылке.