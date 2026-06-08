Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции "Наср", целью которой стали две стратегические авиабазы Израиля - Неватим и Тель-Ноф.

Как передает Day.Az, в КСИР заявили, что удары наносятся Воздушно-космическими силами по ключевым объектам указанных военных баз.

По данным ведомства, операция стала ответом на недавнюю ракетную атаку Израиля по нескольким радиолокационным объектам в трех регионах Ирана.

В КСИР подчеркнули, что нынешний этап операции отличается оперативностью реагирования, широким охватом целей и высокой готовностью задействованных подразделений.

Также отмечается, что силы, участвующие в операции, находятся в полной боевой готовности и готовы к возможному расширению масштабов действий на различных направлениях.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по Израилю баллистическими ракетами "Хейбаршекан".