КСИР объявил о начале операции "Наср"
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции "Наср", целью которой стали две стратегические авиабазы Израиля - Неватим и Тель-Ноф.
Как передает Day.Az, в КСИР заявили, что удары наносятся Воздушно-космическими силами по ключевым объектам указанных военных баз.
По данным ведомства, операция стала ответом на недавнюю ракетную атаку Израиля по нескольким радиолокационным объектам в трех регионах Ирана.
В КСИР подчеркнули, что нынешний этап операции отличается оперативностью реагирования, широким охватом целей и высокой готовностью задействованных подразделений.
Также отмечается, что силы, участвующие в операции, находятся в полной боевой готовности и готовы к возможному расширению масштабов действий на различных направлениях.
Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по Израилю баллистическими ракетами "Хейбаршекан".
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