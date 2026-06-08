https://news.day.az/world/1840023.html В аэропортах Тегерана отменены все рейсы Все аэропорты, расположенные в западной части Ирана, закрыты "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Fars. По его данным, отменены также рейсы в международных аэропортах Мехрабад и имени имама Хомейни в Тегеране.
В аэропортах Тегерана отменены все рейсы
Все аэропорты, расположенные в западной части Ирана, закрыты "до дальнейшего уведомления".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Fars.
По его данным, отменены также рейсы в международных аэропортах Мехрабад и имени имама Хомейни в Тегеране.
Ранее иранские СМИ сообщали, что в Керманшахе на западе страны были активированы системы противовоздушной обороны.
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