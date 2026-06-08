В аэропортах Тегерана отменены все рейсы

Все аэропорты, расположенные в западной части Ирана, закрыты "до дальнейшего уведомления".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Fars.

По его данным, отменены также рейсы в международных аэропортах Мехрабад и имени имама Хомейни в Тегеране.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в Керманшахе на западе страны были активированы системы противовоздушной обороны.