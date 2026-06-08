В "Фенербахче" избран новый президент

По неофициальным итогам внеочередных выборов президента турецкого клуба "Фенербахче" победу одержал Азиз Йылдырым.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Йылдырым уверенно опередил своего соперника Хакана Сафи. После подсчета большинства бюллетеней он получил 9 625 голосов, тогда как за Сафи проголосовали 5 607 членов клуба.

Таким образом, Азиз Йылдырым спустя восемь лет вновь возглавит "Фенербахче".

Хакан Сафи уже признал свое поражение, поздравил победителя с избранием и заявил, что продолжит работать в интересах клуба.