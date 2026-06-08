https://news.day.az/politics/1839977.html Джейхун Байрамов отправился в Турцию Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Джейхун Байрамов отправился в Турцию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации ведомства, в рамках визита Джейхун Байрамов примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также выступит на мероприятии.
Кроме того, программой визита предусмотрено проведение ряда встреч на высоком уровне.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре