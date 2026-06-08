Джейхун Байрамов отправился в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации ведомства, в рамках визита Джейхун Байрамов примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а также выступит на мероприятии.

Кроме того, программой визита предусмотрено проведение ряда встреч на высоком уровне.