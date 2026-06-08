ГЭЦ обнародовал ответы на экзамены по I и IV группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал правильные ответы и разбор тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах, состоявшихся 7 июня по I и IV группам специальностей, а также по географии для III группы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с ответами ко всем тестовым заданиям по соответствующей ссылке.

В ГЭЦ напомнили, что проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает определенное время. В связи с этим результаты экзаменов планируется объявить через две недели.