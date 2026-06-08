https://news.day.az/society/1839988.html ГЭЦ обнародовал ответы на экзамены по I и IV группам Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал правильные ответы и разбор тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах, состоявшихся 7 июня по I и IV группам специальностей, а также по географии для III группы.
ГЭЦ обнародовал ответы на экзамены по I и IV группам
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал правильные ответы и разбор тестовых заданий, использованных на вступительных экзаменах, состоявшихся 7 июня по I и IV группам специальностей, а также по географии для III группы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, а также родители, учителя и эксперты могут ознакомиться с ответами ко всем тестовым заданиям по соответствующей ссылке.
В ГЭЦ напомнили, что проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает определенное время. В связи с этим результаты экзаменов планируется объявить через две недели.
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