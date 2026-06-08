Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Иране

Израиль нанес авиаудары по военным объектам, расположенным в западной и центральной части Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении израильской армии.

В то же время иранские СМИ сообщили о мощных взрывах, слышных в нескольких иранских городах, включая столицу Тегеран, Тебриз и Исфахан.

Отметим, что вечером 7 июня Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю. Все они были перехвачены системами ПВО Израиля