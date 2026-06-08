https://news.day.az/world/1839974.html Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Иране Израиль нанес авиаудары по военным объектам, расположенным в западной и центральной части Ирана. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении израильской армии. В то же время иранские СМИ сообщили о мощных взрывах, слышных в нескольких иранских городах, включая столицу Тегеран, Тебриз и Исфахан.
Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Иране
Израиль нанес авиаудары по военным объектам, расположенным в западной и центральной части Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении израильской армии.
В то же время иранские СМИ сообщили о мощных взрывах, слышных в нескольких иранских городах, включая столицу Тегеран, Тебриз и Исфахан.
Отметим, что вечером 7 июня Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю. Все они были перехвачены системами ПВО Израиля
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