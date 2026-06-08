В США понимают: связка Восток-Запад невозможна без Азербайджана

США активизируются в регионе Южного Кавказа. После того, как 8 августа прошлого года между Азербайджаном и Арменией при участии США были заключены стратегические соглашения, началась новая эра отношений Баку и Вашингтона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

По его словам, американская сторона начала этот процесс не сегодня. Уже некоторое время наблюдается активная деятельность США по налаживанию связей со всеми странами Южного Кавказа. В связи с тем, что между Тбилиси и Вашингтоном есть некоторые политические недопонимания, первоначально США сконцентрировались на Армении, а теперь возвращаются к самому сильному государству региона - Азербайджану.

"Восстановление отношений со странами Южного Кавказа для Штатов очень важно. Уход США из Центральной Азии и Южного Кавказа в 2011 году был очень серьезным. Теперь Соединенные Штаты возвращаются. В США хорошо понимают, что центральным государством региона является Азербайджан. Штаты очень серьезно к этому возвращению готовились. Сейчас речь идет не только об искусственном интеллекте, кибербезопасности, возвращении в энергетическую сферу, но также о сотрудничестве в добыче критически важных материалов. Подписанное в Баку соглашение, можно сказать, открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве. Критические минералы играют важную роль в современной экономике", - сказал Макили-Алиев.

Все это, отметил наш собеседник, вписывается также в рамки развития евразийских коридоров, в которых Азербайджан играет ключевую роль. В США понимают, что без Армении связка Восток-Запад возможна, без Азербайджана - нет. Роль Армении повышается только в связи с наличием недопониманий с Грузией, считает эксперт.

По словам доктора права, есть конкретные заготовки, которые США готовили давно и собираются предложить Азербайджану в ответ. В первую очередь, это выход к глобальным рынкам. У Азербайджана нет выхода к мировому океану. Он осуществляется через Грузию или Турцию. Основные мировые торговые потоки находятся под непосредственным влиянием в первую очередь США и вторую очередь - Европы, поэтому Штаты могут открыть Азербайджану более легкий выход к этим рынкам. Для Азербайджана это выгодное коммерческое предложение, которое можно потом использовать для того, чтобы в связке с коридором Китай-Европа превратить страну в торговый узел на пространстве Евразии, подчеркнул эксперт.

По мнению Макили-Алиева, в дальнейшем мы увидим развитие отношений также в направлении исключения из повестки сложных вопросов вроде 907-й поправки. А в июне, после выборов в Армении, ожидается интенсификация имплементации проекта TRIPP и, соответственно, начало строительства Зангезурского коридора.

"Однако всему этого не стоит удивляться. Все происходит не вдруг, а в логике планов США, которые заинтересованы в том, чтобы их возвращение на Южный Кавказ было как можно более успешным. Они очень долго готовились к этой интенсификации отношений с Азербайджаном. Баку тоже готовился к этому процессу, что видно по уровню встреч и подписанных в ходе Бакинской энергетической недели документов.

Это нормальная дипломатическая схема, по которой действуют страны, находящиеся далеко друг от друга. Взаимодействие концентрируется в каком-то определенном временном отрезке, чтобы успеть как можно больше. Это не соседняя страна, где можно растягивать процесс, проводя месяцами какие-то мероприятия и встречи. Если уж США на чем-то сконцентрируются на другом конце света, то обычно все происходит в короткий промежуток времени. Нам может показаться, что происходит взрыв, но на самом деле все идет по плану", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева