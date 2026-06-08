Биткоин вырос в цене
На рынке криптовалют за последние сутки зафиксирован рост большинства ключевых цифровых активов.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, общая капитализация мирового крипторынка за 24 часа увеличилась на 2,27%, достигнув 2,16 трлн долларов.
Лидер рынка Bitcoin (BTC) подорожал на 2,13% и торгуется на уровне 62 860 долларов. При этом за последнюю неделю стоимость криптовалюты снизилась на 14,3%.
Ethereum за сутки прибавил 4,83%, поднявшись до 1 663 долларов. Цена BNB выросла на 3,32% - до 597 долларов. Положительную динамику также продемонстрировали Monero и Bittensor, подорожавшие на 3,95% и 3,87% соответственно.
Среди обеспеченных золотом цифровых активов PAX Gold вырос на 0,23% - до 4 310 долларов, а Tether Gold прибавил 0,05%, достигнув отметки 4 297 долларов.
Индекс CoinMarketCap 20 (CMC20), отражающий динамику крупнейших криптовалют, за последние 24 часа поднялся на 2,79% и составил 126,97 пункта.
Эксперты связывают восстановление рынка с возобновлением покупательской активности после масштабных распродаж в предыдущие дни и частичным возвращением интереса инвесторов к рисковым активам. Однако индекс "Страх и жадность" от CoinMarketCap остается на уровне 15 пунктов, что указывает на сохраняющуюся осторожность участников рынка.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре