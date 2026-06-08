Робин ван Перси уволен с поста главного тренера "Фейеноорда"

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси уволен с поста главного тренера роттердамского "Фейеноорда".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает Voetbal International.

Специалист возглавил команду в феврале 2025 года, срок действия его трудового договора с клубом был рассчитан до лета 2027-го. По данным источника, генеральный директор Роберт Эйнхорн и технический директор Деви Риго приняли решение расстаться с ван Перси. Тот факт, что "Фейеноорд" не смог стать чемпионом Нидерландов по итогам прошлого сезона, а также конфликт тренера с полузащитником Квинтеном Тимбером, вероятно, стали предпосылкой для увольнения специалиста. Помимо этого, подписание нападающего Рахима Стерлинга в феврале также вызвало вопросы: футболист не забил ни одного гола за команду.