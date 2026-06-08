В ДР Конго увеличилось число жертв от Эболы

Число жертв вспышки Эболы в Демократической Республике Конго превысило 90 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство связи ДРК в социальной сети X.

По последним данным, в стране зарегистрировано 515 подтвержденных случаев заболевания. Скончался 91 человек, еще 283 пациента находятся в больницах или изоляции. При этом 12 заболевших уже выздоровели. Уровень смертности составляет 17,7%.

Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда.

Специалисты отмечают, что против штамма Бундибугио в настоящее время не существует одобренных вакцин или специфических методов лечения. В таких условиях ключевое значение имеет поддерживающая терапия, включая изоляцию пациентов, восполнение жидкости в организме и облегчение симптомов.

Случаи заражения зафиксированы в трех провинциях ДРК, а также на территории Уганды. Медицинские и гуманитарные организации сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты, включая маски, а также о дефиците медицинского персонала в пострадавших районах.