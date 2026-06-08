МЧС подвело итоги работы за неделю

За прошедшую неделю на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступили многочисленные обращения, по которым были проведены оперативные выезды.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, спасательные и противопожарные подразделения МЧС выезжали на тушение 443 пожаров, а также провели аварийно-спасательные работы в 44 случаях, связанных с беспомощным состоянием граждан. Кроме того, зарегистрированы 3 случая дорожно-транспортных происшествий.

Благодаря принятым оперативным мерам удалось своевременно локализовать и потушить возгорания, а также спасти жизни людей.

Всего за неделю сотрудниками МЧС были спасены 58 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Также по назначению переданы тела 7 погибших.