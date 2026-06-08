Тегеран сделал предупреждение Израилю
Иран предупредил Израиль о жестком ответе на любые новые действия.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Ирана.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в воскресенье вечером иранские вооруженные силы нанесли удары по ряду военных объектов, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным статьей 51 Устава ООН. В Тегеране подчеркнули, что решение было принято на фоне неоднократных нарушений режима прекращения огня от 8 апреля, а также продолжающихся военных действий Израиля и США против Ирана и Ливана.
В заявлении также отмечается, что перемирие в Ливане является неотъемлемой частью соглашения от 8 апреля. По мнению иранской стороны, Соединенные Штаты несут ответственность за нарушение договоренностей и последующее обострение ситуации в регионе.
МИД Ирана подчеркнул, что в случае новых действий со стороны Израиля последует жесткий ответ.
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