Ожидается сильная геомагнитная буря

Ожидается сильная геомагнитная буря.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

По данным специалистов, возмущения продлятся с 8 по 10 июня.