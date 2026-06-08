https://news.day.az/society/1840009.html Ожидается сильная геомагнитная буря Ожидается сильная геомагнитная буря. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси. По данным специалистов, возмущения продлятся с 8 по 10 июня.
Ожидается сильная геомагнитная буря
Ожидается сильная геомагнитная буря.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
По данным специалистов, возмущения продлятся с 8 по 10 июня.
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