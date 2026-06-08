Банк Республика запускает акцию по ломбардным кредитам «Будь весомее - получай больше!» - ВИДЕО (R)
В Банке Республика чем тяжелее залоговое золото, тем больше скидка по процентной ставке!
В жизни бывают моменты, когда вес становится преимуществом. Иногда это преимущество приносит доверие, а иногда открывает новые возможности. В Банке Республика вес может принести вам ещё больше преимуществ.
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, объявляет о запуске новой акции по ломбардным кредитам - "Будь весомее - получай больше!".
В рамках акции размер скидки по процентной ставке по ломбардному кредиту будет зависеть от веса золотых изделий, передаваемых клиентом в залог. Чем больше вес залога, тем выше скидка.
Условия кредита:
- Сумма кредита - до 50 000 манатов
- Срок кредита - до 48 месяцев
- Процентная ставка - от 18% годовых
Отметим, что переданные в залог золотые изделия на протяжении всего срока кредита находятся под надёжной защитой и хранятся в Банке Республика с соблюдением высоких стандартов безопасности.
Акция действует до 31 августа 2026 года.
Будьте весомее - и ваша процентная ставка станет легче!
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
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