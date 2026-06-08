В этих частях Баку не будет света

Сегодня в некоторых районах Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", 8 июня на территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж будут проводиться ремонтно-профилактические работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим с 10:00 до 13:00 ограничения в подаче электроэнергии затронут часть парламентского проспекта, а также улиц Микаила Мушфига, Кязима Кязимзаде и Исмаил бека Гутгашынлы.

Кроме того, в связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторной подстанции, расположенной на территории Низаминского районного управления энергоснабжения и продаж, перерыв с 10:00 до 13:00 охватит улицы Ильхама Музаффароглу, Али Велиева и некоторые участки проспекта Гара Гараева.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.