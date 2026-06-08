"Карван-Евлах" назначил нового тренера

Футбольный клуб "Карван-Евлах" определился с новым главным тренером.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, команду возглавит Эльхад Назири. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества.

33-летний специалист ранее входил в тренерский штаб бакинского "Сабаила". До этого он работал главным тренером "Джабраила", с которым выиграл Региональную лигу АФФА и завоевал серебряные медали Второй лиги.

"Карван-Евлах" остался без наставника после расставания по окончании сезона с Физули Мамедовым. По итогам сезона-2025/2026 клуб занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.