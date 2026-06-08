https://news.day.az/sport/1839999.html "Карван-Евлах" назначил нового тренера Футбольный клуб "Карван-Евлах" определился с новым главным тренером. Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, команду возглавит Эльхад Назири. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества. 33-летний специалист ранее входил в тренерский штаб бакинского "Сабаила".
"Карван-Евлах" назначил нового тренера
Футбольный клуб "Карван-Евлах" определился с новым главным тренером.
Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, команду возглавит Эльхад Назири. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества.
33-летний специалист ранее входил в тренерский штаб бакинского "Сабаила". До этого он работал главным тренером "Джабраила", с которым выиграл Региональную лигу АФФА и завоевал серебряные медали Второй лиги.
"Карван-Евлах" остался без наставника после расставания по окончании сезона с Физули Мамедовым. По итогам сезона-2025/2026 клуб занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.
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