Описана опасность магнитов для смартфонов

Негативное виляние сильного магнитного поля на работу смартфонов может быть кратковременным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа обратили внимание на рекомендацию Apple, которая советует держать смартфоны вдали от сильных магнитных полей. Как выяснили авторы портала, магнит может негативно действовать на точные и миниатюрные компоненты устройства, но опасное действие на них временное.

В материале говорится, что сильные магниты, в первую очередь, могут на время вывести из строя камеру устройства. Снятые на девайс фотографии и видео могут оказаться размытыми из-за сбоя функции фокусировки. Также магниты влияют на систему оптической стабилизации. Журналисты описали основные компоненты этих системы как миниатюрные и хрупкие, поэтому детали могут менять положение при воздействии магнита.

Однако негативное влияние тут же снижается, как только смартфон удаляют из поля действия магнитного поля. Специалисты объяснили, что теоретически таким образом можно нанести телефону непоправимый урон, однако на это способны только очень мощные магниты, которые крайне редко встречаются в обычной жизни и быту.