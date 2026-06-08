В Доминикане разбился бизнес-джет

Частный самолет Gulfstream G200 потерпел крушение при попытке экстренной посадки в международном аэропорту Ла-Романа в Доминиканской Республике после сообщения о неисправности двигателя вскоре после взлета.

Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети.

На борту находились только два члена экипажа, оба погибли. Пассажиров в самолете не было.