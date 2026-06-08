https://news.day.az/world/1840027.html В Доминикане разбился бизнес-джет - ВИДЕО Частный самолет Gulfstream G200 потерпел крушение при попытке экстренной посадки в международном аэропорту Ла-Романа в Доминиканской Республике после сообщения о неисправности двигателя вскоре после взлета. Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети. На борту находились только два члена экипажа, оба погибли.
В Доминикане разбился бизнес-джет - ВИДЕО
Частный самолет Gulfstream G200 потерпел крушение при попытке экстренной посадки в международном аэропорту Ла-Романа в Доминиканской Республике после сообщения о неисправности двигателя вскоре после взлета.
Как передает Day.Az, видео происшествия распространилось в сети.
На борту находились только два члена экипажа, оба погибли. Пассажиров в самолете не было.
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