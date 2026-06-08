Названа дата дня Ашура в Азербайджане

В этом году день Ашура приходится на 25 июня.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии Trend заявил теолог, ответственный сотрудник Управления мусульман Кавказа (УМК) Самид Гулиев.

По его словам, 16 июня на территории Азербайджана наступит первый день месяца Мухаррам.

"Эта дата также считается началом 1448 года по исламскому лунному календарю. Мухаррам, имеющий особое значение в истории ислама, является первым месяцем хиджры и важным периодом для мусульман, когда вспоминаются духовные ценности, самопожертвование, терпение и сила веры. Этот месяц призывает людей обратиться к своему внутреннему миру, укрепить чувства добра и милосердия", - отметил он.

Теолог подчеркнул, что одним из самых значимых дней месяца Мухаррам является день Ашура.

"В этом году день Ашура приходится на 25 июня 2026 года. Он связан с трагедией в Кербеле - одним из самых скорбных и в то же время самых почитаемых событий в истории ислама. В 61 году по хиджре в ходе этих событий внук пророка Мухаммеда Имам Хусейн и его сподвижники приняли мученическую смерть во имя истины, справедливости и духовных ценностей. На протяжении веков события в Кербеле остаются для мусульман символом борьбы против угнетения, стойкости на пути правды и духовного героизма. Поэтому месяц Мухаррам также рассматривается как воплощение человеческого достоинства, свободы совести и стремления к справедливости", - подчеркнул он.

По словам Самида Гулиева, в течение месяца Мухаррам в Азербайджане в мечетях и других религиозных учреждениях проводятся различные церемонии, проповеди и просветительские мероприятия.

"Верующие чтят память мучеников Кербелы, пропагандируют идеи единства, солидарности и духовного совершенствования. Особенно в день Ашура широко поддерживаются гуманитарные инициативы, такие как помощь нуждающимся, участие в акциях по сдаче крови и благотворительная деятельность", - добавил он.