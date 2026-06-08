есть погибшие и пострадавшие

В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей марки ВАЗ на автодороге Делимамедли - Гырыхлы два человека погибли на месте происшествия.

Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.