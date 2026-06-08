https://news.day.az/society/1840069.html ДТП в Геранбое: есть погибшие и пострадавшие В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей марки ВАЗ на автодороге Делимамедли - Гырыхлы два человека погибли на месте происшествия. Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.
ДТП в Геранбое: есть погибшие и пострадавшие
В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей марки ВАЗ на автодороге Делимамедли - Гырыхлы два человека погибли на месте происшествия.
Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы.
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