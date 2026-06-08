Определились обладатели Кубка Азербайджана по стендовой стрельбе

В Баку завершился Кубок Азербайджана по стендовой стрельбе, организованный Федерацией стрельбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, спортсмены из различных регионов страны приняли участие в соревнованиях в дисциплинах трап и скит среди взрослых и участников до 21 года.

В соревнованиях по трапу в общей категории победу одержал Рамиль Рустамзаде. Серебряную медаль завоевал Муртуза Новрузлу, бронзовую - Тамерлан Мамедов.

В дисциплине скит первое место заняла Ригина Мефтахетдинова. Вторым стал Нияз Агазаде, третьим - Фуад Гурбанов.

В категории U-21 в трапе победу одержал Муртуза Новрузлу. Второе место занял Джалал Мамедов, третье - Нармин Джафарова.

В соревнованиях по скиту среди спортсменов до 21 года лучшим стал Магомед Теюблу. Серебро завоевал Ислам Эдждеров, бронзу - Аслан Гурбанов.

Отметим, что турнир проходил в Бакинском стрелковом центре.