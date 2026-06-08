есть погибшие и раненые

В результате столкновений в Кашмире погибли не менее 11 человек, более 70 получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, беспорядки произошли накануне протестов, к которым призвал альянс запрещенных организаций гражданского общества, передает Day.Az.

По данным источников, в ходе стрельбы, открытой неизвестными, погибли четыре сотрудника полиции и один мирный житель.

В ответных действиях сил безопасности были убиты шесть участников протестов.

Начальник полиции Лиакат Малик сообщил, что ранения получили 23 сотрудника сил безопасности и 50 протестующих, также задержаны 30 человек.