https://news.day.az/world/1840062.html Беспорядки в Кашмире: есть погибшие и раненые В результате столкновений в Кашмире погибли не менее 11 человек, более 70 получили ранения. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, беспорядки произошли накануне протестов, к которым призвал альянс запрещенных организаций гражданского общества, передает Day.Az.
Беспорядки в Кашмире: есть погибшие и раненые
В результате столкновений в Кашмире погибли не менее 11 человек, более 70 получили ранения.
Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, беспорядки произошли накануне протестов, к которым призвал альянс запрещенных организаций гражданского общества, передает Day.Az.
По данным источников, в ходе стрельбы, открытой неизвестными, погибли четыре сотрудника полиции и один мирный житель.
В ответных действиях сил безопасности были убиты шесть участников протестов.
Начальник полиции Лиакат Малик сообщил, что ранения получили 23 сотрудника сил безопасности и 50 протестующих, также задержаны 30 человек.
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