В Азербайджане прогнозируют сильное землетрясение?

Землетрясение, произошедшее накануне в Шамахинском районе, вновь вызвало интерес к сейсмической ситуации в Азербайджане. О том, есть ли поводы для беспокойства, рассказали специалисты.

Как сообщает Day.Az, заведующая отделом Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Рафиггызы в комментарии Milli.Az заявила, что на данный момент сейсмическая обстановка остается в пределах фонового уровня.

"Поскольку точный прогноз землетрясений невозможен, а территория Азербайджана находится в сейсмически активной зоне, однозначно сказать, произойдет землетрясение или нет, нельзя. Небольшие подземные толчки фиксируются постоянно.

Периодическая регистрация слабых землетрясений магнитудой 3 и выше связана с естественной сейсмической активностью региона. Поэтому поводов для беспокойства из-за подобных слабых землетрясений нет", - отметила она.