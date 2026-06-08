В этих случаях работникам начислят дополнительные выплаты

В Азербайджане уточнен порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности для работников, занятых на нескольких работах, а также для лиц, совмещающих работу по найму с предпринимательской деятельностью.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров №189 от 15 сентября 1998 года. Экономист-эксперт Анар Байрамов в комментарии для портала vergiler.az разъяснил обновленный механизм начисления выплат.

Согласно изменениям, если застрахованное лицо работает как по основному, так и по дополнительному месту работы, пособие по временной нетрудоспособности за первые 14 календарных дней будет рассчитываться и выплачиваться каждым работодателем отдельно исходя из заработка сотрудника на конкретном месте работы.

Если период нетрудоспособности превышает 14 дней, выплаты за оставшиеся дни будет рассчитывать и перечислять Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) с учетом совокупного дохода работника по всем местам работы.

Ранее аналогичный принцип также действовал, однако теперь механизм его применения прописан более детально.

Так, если сотрудник работает по основному и дополнительному месту работы и находится на больничном 20 дней, то за первые 14 дней каждый работодатель выплачивает пособие отдельно. За оставшиеся шесть дней расчет и выплату производит ГФСЗ с учетом общего заработка работника.

Отдельный порядок предусмотрен для граждан, которые наряду с работой по найму занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью.

В этом случае за первые 14 календарных дней временной нетрудоспособности пособие рассчитывается и выплачивается только работодателем по основному месту работы. Доходы от предпринимательской деятельности при расчете выплат за этот период не учитываются.

Если же больничный длится более 14 дней, дальнейший расчет производится в соответствии с общими правилами, которые предусматривают возможность учета совокупного дохода.

Например, если работник по основному месту работы одновременно оказывает услуги в качестве индивидуального предпринимателя и временно утратил трудоспособность на 10 дней, пособие будет выплачено только по основному месту работы. Если же период нетрудоспособности составит 20 дней, то за первые 14 дней выплаты произведет работодатель, а за оставшиеся шесть дней расчет будет осуществлен в порядке, установленном действующим законодательством.