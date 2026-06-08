Рыночная стоимость "Атлетика" снизилась

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов клубов Ла Лиги.

Как передает Day.Az, по итогам переоценки состав "Атлетика" из Бильбао подешевел до €229 млн, что на €141 млн меньше показателя до начала сезона-2025/2026.

Наибольшее снижение стоимости зафиксировано у нападающего Нико Уильямса - его цена упала с €70 млн до €40 млн.

По итогам сезона "Атлетик" занял 12-е место в Ла Лиге, набрав 45 очков и отстав от зоны еврокубков на шесть баллов. В Лиге чемпионов команда заняла 29-е место в общей таблице, одержав лишь две победы.