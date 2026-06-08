Сюрприз от АЖД для пассажиров

15 июня - в День национального спасения и 26 июня - в День Вооруженных сил на маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы поездов.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести с 10-процентной скидкой в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.

Добавим, что по этим направлениям также ежедневно организуются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.