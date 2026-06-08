https://news.day.az/society/1840048.html Сюрприз от АЖД для пассажиров - запускаются дополнительные рейсы 15 июня - в День национального спасения и 26 июня - в День Вооруженных сил на маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы поездов. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Сюрприз от АЖД для пассажиров - запускаются дополнительные рейсы
15 июня - в День национального спасения и 26 июня - в День Вооруженных сил на маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы поездов.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести с 10-процентной скидкой в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.
Добавим, что по этим направлениям также ежедневно организуются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.
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