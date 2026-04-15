Коридор, который нужен всем: TRIPP становится ответом на кризис в регионе

Автор: Лейла Таривердиева

Происходящее на Ближнем Востоке поставила под угрозу многие хорошие начинания в регионе. В том числе и TRIPP ("Маршрут Трампа" или Зангезурский коридор), проект, который должен был стать второй важной артерией, связывающей Европу и Азию через Южный Кавказ.

Зангезурский коридор, после встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года переименованный в TRIPP, с самого начала вызывал негативную реакцию Ирана. Проект геоэкономической направленности не представляет никакой угрозы целостности и безопасности, а также интересам вообще какой-либо из стран. Тем не менее, в Тегеране в нем увидели перспективу, содержащую некие риски. За эту позицию Ирана до того, как в деле появились Соединенные Штаты, держалась и Армения. Однако с развитием мирного процесса в Ереване стали смотреть на многие вещи иначе и признали, что коммуникации через Мегри важнее для самой Армении, чем даже для Азербайджана.

В апреле Армению должна была посетить американская делегация в связи с началом реализации TRIPP. Визит был отложен, учитывая ситуацию у границ нашего региона. Независимо от того, чем завершится нынешнее противостояние на Ближнем Востоке, иранский фактор останется в нашем регионе на чувствительном уровне, а это значит, что тема TRIPP может очень надолго уйти с повестки. Аналитики не исключают, что в связи с происходящими ныне событиями Иран еще более ужесточит свою позицию по отношению к Зангезурскому коридору - коммуникации между западными регионами Азербайджана и Нахчываном будут рассматриваться иранской стороной в качестве военной цели. Такая перспектива радует пророссийскую армянскую оппозицию, но не может радовать Азербайджан, Турцию и действующее правительство Армении.

Вызовы и риски, возникшие для региональных коммуникаций в связи с войной США и Израиля против Ирана, это серьезно. Вопрос их безопасности не праздный.

На днях Никол Пашинян заявил журналистам, что Армения откроет железную дорогу с Азербайджаном. Армения, по его словам, вступает в новый этап экономического развития. "В ближайшем будущем мы ожидаем важных событий, которые связаны, прежде всего, с запуском проекта TRIPP, который имеет решающее значение, поскольку он окончательно выведет Республику Армения из "блокады" (кавычки наши - ред.)... Это очень важно, и политическое соглашение состоит в том, что эта железная дорога никогда не будет закрыта. Другими словами, это надежный маршрут как для импорта, так и для экспорта", - сказал Пашинян.

Оптимизм премьер-министра Армении разделяет Госдепартамент США, где в ответ на запрос армянских СМИ заявили, что администрация Трампа по-прежнему привержена реализации TRIPP. "Данный проект остается одним из главных приоритетов для Вашингтона, поскольку обладает потенциалом для содействия миру и процветанию на Южном Кавказе и за его пределами", - отметили в Госдепе.

Армянская оппозиция тоже настроена в вопросе TRIPP очень оптимистично, но совсем по иной причине. Оппозиционные спикеры уверены, что нынешняя война похоронила TRIPP, а если проект и удастся каким-то образом осуществить, дорога станет легитимной военной целью для Ирана.

Между тем, TRIPP это чисто геоэкономический проект, ничем не угрожающий никому из соседей Азербайджана и Армении по региону.

Зангезурский коридор рассматривается как один из ключевых инфраструктурных проектов Южного Кавказа, способный не только изменить логистическую карту региона, но и стать важным фактором экономического роста и устойчивого мира. Его значение выходит далеко за рамки чисто транспортного коридора - это будет целая система коммуникаций, объединяющая транспорт, энергетику и цифровую инфраструктуру. TRIPP представляет собой многофункциональный инфраструктурный коридор, включающий железные и автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередачи, оптоволоконные кабели. Основная задача проекта - связать Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении и интегрировать Южный Кавказ в более широкий евразийский транспортный обмен, включая Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

TRIPP это не просто 43 километра дороги от одной границы Азербайджана до другой. Это элемент формирования новых сухопутных маршрутов между Европой и Азией, способных снизить зависимость от перегруженных или политически нестабильных направлений. Проект укрепит регион в роли важного транзитного узла между Востоком и Западом, позволит сократить время доставки грузов между Азией и Европой, увеличить объемы перевозок, диверсифицировать торговые маршруты Это особенно важно на фоне нестабильности традиционных путей, включая маршруты через Россию и Иран. Для Азербайджана это означает укрепление роли логистического хаба, а для Армении - выход из транспортной изоляции и превращение в транзитную страну.

Планировалось, что реализация проекта начнется до конца текущего или в будущем году. Мы реалисты и, конечно же, понимает, что в сегодняшней ситуации о каких-то сроках говорить не стоит. Тем не менее, нападки на проект продолжаются, и хотелось бы сказать несколько слов в его защиту.

Несмотря на политические спекуляции вокруг проекта, его суть остается сугубо экономической и инфраструктурной. Инсинуации, распространяемые недоброжелателями, ничем не обоснованы. Потому что в реальности TRIPP не имеет никакой военной составляющей, не предусматривает размещения военных баз, военного контроля над территориями, изменения границ. Это проект, направленный исключительно на развитие торговли и коммуникаций.

TRIPP включает также энергетическую инфраструктуру - нефте- и газопроводы, линии передачи электроэнергии. То есть создаются новые маршруты экспорта энергоресурсов, повышается устойчивость энергосистем стран региона, открываются возможности для передачи "зеленой энергии". Одним словом, усиливается энергетическая интеграция в регионе, в которую очень эффективно и успешно может включиться и Иран.

Реализация подобных проектов - это инвестиции, открытие новых рабочих мест, расширение и модернизация инфраструктуры, укрепление связности. По оценкам специалистов, экономический эффект TRIPP будет распространяться не только на страны-участницы, но и на соседние государства, вовлеченные в транзитные цепочки. Усиление экономической интеграции, в свою очередь будет способствовать укреплению региональной безопасности. Проще говоря - экономические интересы сделают невыгодными конфликты в этой части мира. Это настолько очевидно, что не может вызывать никаких вопросов. Достаточно посмотреть, каковы отношения между странами, участвующими в других инициированных Азербайджаном проектах. Общие интересы порождают взаимопонимание, а взаимопонимание укрепляет мир. Стабильность отношений и здоровой атмосферы между соседями это залог успеха всех начинаний. Азербайджан всегда исходит из этой истины и потому выигрывал и продолжает выигрывать. А вместе с ним выигрывают его друзья, соседи и соседи его соседей. Как говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих выступлений, "у страны должны быть хорошие отношения с вашими соседями и соседями ваших соседей, чтобы иметь возможность реализовывать проекты в области энергетики, безопасности и транспортной связанности".

Эту формулу сегодня восприняли в Ереване. Ее давно приняли за основополагающую в Грузии, Турции, в странах Центральной Азии и Евросоюза. Так же и TRIPP в период до начала нового конфликта на Ближнем Востоке воспринимался как интегрирующий проект, необходимый всем. И когда эта инициатива Азербайджана осуществится, весь регион окажется в плюсе.

В ходе Глобального Бакинского форума в марте этого года, глава государства, говоря о Зангезурском коридоре, отметил: "...для нас это своего рода беспроигрышная ситуация, я имею в виду для всех нас. Для тех, кто действительно хочет воспользоваться этой новой возможностью, потому что мы соединим две части Азербайджана транспортной инфраструктурой и создадим новое расширение, как я уже сказал, новых коридоров, что пойдет на пользу многим странам".

Проект будет реализован на территории Армении с сохранением ее полного суверенитета. Речь не идет ни о какой "экстерриториальности" или потере контроля. Именно этот термин часто звучал еще год назад в заявлениях армянской стороны и активно поддерживался в Иране. Из-за отсутствия у противников проекта каких-либо вразумительных аргументов, никаких обсуждений и предметных дискуссий вокруг проекта не велось. Противникам TRIPP просто нечего было предъявить. Тема дороги через Зангезур не была предметом спора, она просто натолкнулась на бетонное "нет".

TRIPP не является "игрой с нулевой суммой". Он принесет пользу всем, в том числе Ирану. Находящаяся много лет в изоляции страна, интегрируясь в новые маршруты, получит возможности реализовать свой потенциал.

Проект способен изменить экономическую географию региона, повысить роль Южного Кавказа в мировой торговле, сделать его более инвестиционно привлекательным. Именно поэтому TRIPP не нужно бояться. Его нужно рассматривать как один из примеров, когда инфраструктура становится инструментом не соперничества, а объединения региона.

Несет ли все это какую-то угрозу Ирану или кому-то из других соседей Азербайджана? Какие бы инструменты анализа не брались за основу, ответ на этот вопрос все равно будет отрицательным.