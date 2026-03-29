Мирзоян заявил о стадии согласования документов по TRIPP

В настоящее время мы находимся на стадии согласования документов по проекту TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, следующим этапом должно стать подписание определённого соглашения.

"В настоящее время мы продолжаем переговоры, обмениваемся информацией, и в итоге должно быть достигнуто некое межправительственное соглашение. Переговоры по этому вопросу не замедлились. Мы находимся именно на том этапе, который планировали, и работа продолжается", - добавил Мирзоян.